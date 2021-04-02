Какие нормы должны соблюдаться в прививочных пунктах Алматы

В Алматы планируют увеличить количество прививочных пунктов.

Какие нормы должны соблюдаться во временных прививочных пунктах, рассказала заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова, передает zakon.kz.

Временный прививочный пункт должен иметь достаточное оснащение - компьютеры, место для проведения осмотра, его опроса, измерения давления, установления эпидемиологического анализа, или на наличие в момент нахождения в пункте каких-либо острых вирусных заболеваний. Далее должно быть отдельное помещение для самой вакцинации. В кабинет кроме медсестры и прививаемого третьи лица не допускаются. При сборе пяти человек достается вакцина, потому что она чувствительная: нужно дать время для разморозки, чтобы флакон не содержал льдинок, посмотреть, не изменился ли цвет. Для хранения вакцин нужно морозильное оборудование. Температура хранения -18 градусов, - объяснила она.

Затем человек, получивший вакцину, должен проследовать в помещение, где в течение 30 минут будет под наблюдением врача.

Сегодня в Алматы вакцинация проводится в 56 прививочных пунктах. Количество прививочных пунктов планируют увеличить до 250. Они могут быть расположены в том числе в торговых центрах и рынках.

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