Какие компании работают по приложению "Ashyq" в Нур-Султане

В пилотном проекте "Ashyq" принимает участие 91 субъект бизнеса.

В Нур-Султане 91 субъект бизнеса работает по критериям "желтой зоны". Это участники пилотного проекта "Ashyq", сообщает zakon.kz.

В настоящий момент по Нур-Султану участие в пилотном проекте "Ashyq" принимает 91 субъект бизнеса, из них 36 фитнес-клубов, 14 спа-центров, 10 бассейнов, 3 боулинг-клуба, 19 компьютерных клубов и 9 саун. Для посещения этих объектов необходимо скачать мобильное приложение "Ashyq", авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и затем при входе в заведение просканировать его QR-код. Таким образом за счет интеграции с общей базой ПЦР будет определен статус посетителя: является ли он носителем вируса или нет. Если он не является носителем вируса, то может беспрепятственно посещать эти заведения", – сказал директор Палаты предпринимателей Нур-Султана Алмат Джунусов.

При выходе из заведения также необходимо сканировать QR-код, чтобы зафиксировать свой выход.

Использование приложения позволяет обезопасить посещение общественных мест жителям и гостям города, а представителям МСБ дает возможность продолжить свою работу, несмотря на усиление карантинных мер.

Как вы знаете, столица уже более трех недель находится в "красной" зоне. В связи с чем ограничена работа ряда объектов МСБ и только субъекты предпринимательства, участвующие в реализации пилотного проекта Ashyq, работают по критериям "желтой" зоны", – сказал он.

Опубликован список заведений, куда можно попасть по QR-коду.

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