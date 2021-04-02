Не все пенсионеры смогут вакцинироваться от коронавируса - Управздрав

От коронавируса могут привиться люди от 18 до 65 лет.

В Департаменте санэпидемстанции сообщили, что не все люди старше 65 лет смогут привиться от коронавируса, передает zakon.kz.

От коронавируса можно привиться людям от 18 до 65 лет. Люди старше 65 лет тоже могут получить вакцину, если у них не будет противопоказаний.

Хотелось бы сказать, что лица 65+ и старше могут рассматриваться, но с учетом анамнеза - наличия или отсутствия хронических заболеваний. Желание есть у многих, но не все будут допущены. Не из-за того, что вакцин не хватает, а только по состоянию здоровья, - сказала заместитель главного санврача Алматы Асель Калыкова на брифинге.

Противопоказания по получению вакцины стандартные. Среди них есть аутоиммунные заболевания. Это диспансерная группа, которая состоит на учете.

Противопоказания как постоянные, так и временные. Наличие острого заболевания, которое в последующем будет излечено, и человек позже может прийти на вакцину, - сказала Калыкова.

Вакцинация будет проводиться дважды. Вторая доза вакцины вводится после 21 дня. Допускается интервал до 60 дней.

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