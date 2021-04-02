Путин заявил об эффективности "Спутник V" против всех штаммов

В России выявлено 78 случаев британского штамма коронавируса и пять южноафриканского.

Президент России Владимир Путин заявил об эффективности вакцины "Спутник V" против всех штаммов коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Об этом он сказал на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса, - сказал Путин, говоря о российской вакцине.

Дмитриев подтвердил слова президента, уточнив, что это доказано по отношению к британской мутации коронавируса, а также к большому количеству других вариантов COVID-19. Он подчеркнул, что в РФПИ считают российскую вакцину "одной из самых сильных в мире", в том числе против вариантов коронавирусной инфекции.

Накануне стало известно, что в России выявлено 78 случаев британского штамма коронавируса и пять южноафриканского.

25 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на территории страны нет массового распространения мутировавших вариантов коронавируса. Она также отметила эффективность российских вакцин от COVID-19 и тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что коронавирус мутирует, так как приспосабливается к организму человека. По ее словам, большинство мутаций, которые выявлены на данный момент в мире, не имеют большого значения для свойств вируса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!