В Алматы пассажирка укусила водителя за просьбу надеть маску

Водителям автобусов поручили высаживать пассажиров без масок.

В Алматы пассажирка укусила водителя автобуса за просьбу надеть маску, передает zakon.kz.

В распоряжении редакции появилось видео, где мужчина, показывая на руку, говорит, что его укусила пассажирка.

Пассажирка укусила за то, что попросил надеть маску, - говорит водитель.

В Управлении городской мобильности сообщили, что инцидент произошел в автобусе 54 маршрута на днях. После случившегося пассажирка сбежала.

Также в соцсетях распространяется видео, где еще один пассажир общественного транспорта агрессивно реагирует на просьбу надеть маску.

Ты кто такой, чтобы мне говорить надеть маску? Сам носи свою маску! Если ты баран, оставайся сам бараном, - говорит пассажир.

В итоге пассажир решил выйти из транспорта.

С середины марта Алматы находится в "красной" зоне по распространению коронавируса. С тех пор в городе с каждым днем растет число заболевших. В Минздраве сообщают, что за последние сутки выявили 595 зараженных - это наибольший прирост по республике.

Власти просят соблюдать масочный режим и соцдистанцию для сдерживания эпидемии. Водителям автобусов поручили высаживать пассажиров без масок.

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