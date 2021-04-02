В Алматы прошла международная онлайн-встреча по продвижению комплаенса в бизнесе

Среди компаний растет осознание того, что борьба с коррупцией является целесообразной с коммерческой точки зрения, поскольку она несет ущерб репутации и финансовые потери для бизнеса.

Антикоррупционной службой по городу Алматы совместно с Центром развития комплаенс контроля проведена международная веб-конференция по внедрению и продвижению комплаенса в бизнес-секторе, сообщает zakon.kz.

В конференции приняли участие представители бизнеса Республики Казахстан, Российской Федерации и Армении.

На сегодня в стране актуальность и значимость антикоррупционного комплаенса определена на законодательном уровне. Антикоррупционный комплаенс имплементирован во многих квазигосударственных и частных секторах.

Среди компаний растет осознание того, что борьба с коррупцией является целесообразной с коммерческой точки зрения, поскольку она несет ущерб репутации и финансовые потери для бизнеса.

В ходе конференции первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат отметил важность внедрения института комплаенс-служб в бизнес секторе: «Выход отечественных предприятий на мировой рынок и заинтересованность иностранных компаний в заключении контракта напрямую зависит от их доверия к компании и стране в частности. То есть, правильно построенный комплаенс контроль у компании говорит об осознанном подходе в построении бизнеса. Его цель состоит в противостоянии имеющихся как внутренних, так и внешних коррупционных рисков».

Данная конференция стала своего рода открытой площадкой для обмена передовым опытом с международными экспертами по дальнейшему совершенствованию комплаенса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!