Опубликовано видео с Навальным из колонии

Опубликованная видеозапись датирована 26 марта. В тот же день в Twitter Навального появилась запись о том, что ему "с кровати встать тяжело и больно" и он не чувствует правую ногу.

Опубликовано видео из исправительной колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, сообщает zakon.kz.

На кадрах демонстрируется, как в жилом блоке сотрудник колонии останавливает Навального, который прогуливается с кружкой чая. У них завязывается разговор, в ходе которого сотрудник делает Навальному замечание относительно его внешнего вида, и тот застегивает пуговицу на вороте арестантской робы.

Опубликованная видеозапись датирована 26 марта. В тот же день в Twitter Навального появилась запись о том, что ему "с кровати встать тяжело и больно" и он не чувствует правую ногу.

Life.ru сообщает, что во втором отряде, где числится Навальный, всего 16 осужденных.

Многие койки тут пустуют – но койку "гонимого больного" можно отличить от других невооруженным взглядом. Именно из-за поблажек. В соответствии с рекомендацией врача-невролога после осмотра Навальному заменили его пружинную кровать – теперь у него спальное место с жестким дном. Он спит в берушах и маске. Life.ru

Сообщения об ухудшении здоровья Навального в ИК-2 появились 24 марта. В региональном управлении ФСИН заявили, что состояние учредителя ФБК считается удовлетворительным.

Ранее Навальный писал, что находится в "дружелюбном концлагере".

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