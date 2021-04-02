В соцсетях жители Алматы делятся впечатлениями о вакцинации от коронавируса, передает zakon.kz.

В Управлении здравоохранения Алматы сообщают, что массовая начнется после того, как в город поставят крупную партию вакцин. Сегодня в мегаполис поступило 21 850 доз "Спутник V". В этом месяце планируется увеличить количество вакцин. Вместо ранее планируемых 65 тыс. доз будут поставлять по 250 тыс. доз в течение трех месяцев.

Сегодня вакцинация проводится в 56 прививочных пунктах. Планируется увеличить их число до 250. Эти пункты могут находиться в том числе в торговых центрах и рынках. В Управздраве отметили, что вакцинация не по месту прикрепления к поликлинике не будет считаться незаконной.