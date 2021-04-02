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Жители Алматы делятся впечатлениями о вакцинации

Фото: Facebook Сергей Пономарев 2 апреля 2021, 19:43

Казахстанцы делятся фотографиями того, как получали прививку.

В соцсетях жители Алматы делятся впечатлениями о вакцинации от коронавируса, передает zakon.kz.

Позвонил в студенческую поликлинику, она по месту жительства, пошел и привился. И сразу пришло спокойствие. "Спутник V" колется в два этапа, сегодня и еще через 21 день. Прекрасно понимаю, что у вакцины могут быть побочные явления, но глубоко убежден, что без прививки заболеть и умереть шансов неизмеримо больше, - написал пользователь Facebook Сергей Пономарев.

Давно задумывалась, что поставлю вакцину, как только появится такая возможность. Утром из чата соседей узнала, что можно прийти в нашу поликлинику и поставить прививку от надоевшего всем COVID-19 в порядке живой очереди. И вот теперь вакцина "Спутник V" и я едины. Надеюсь, что все будет хорошо, - написала Индира Хаметчина.

Тоже по наводке позвонили и приехали сюда. Лично у меня ни прописки в Алматы, ни прикрепления к поликлинике в Алмате. Заняло это полчаса, - пишет пользователь Twitter.

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