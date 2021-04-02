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Казахстанцы делятся фотографиями того, как получали прививку.
В соцсетях жители Алматы делятся впечатлениями о вакцинации от коронавируса, передает zakon.kz.
Позвонил в студенческую поликлинику, она по месту жительства, пошел и привился. И сразу пришло спокойствие. "Спутник V" колется в два этапа, сегодня и еще через 21 день. Прекрасно понимаю, что у вакцины могут быть побочные явления, но глубоко убежден, что без прививки заболеть и умереть шансов неизмеримо больше, - написал пользователь Facebook Сергей Пономарев.
Давно задумывалась, что поставлю вакцину, как только появится такая возможность. Утром из чата соседей узнала, что можно прийти в нашу поликлинику и поставить прививку от надоевшего всем COVID-19 в порядке живой очереди. И вот теперь вакцина "Спутник V" и я едины. Надеюсь, что все будет хорошо, - написала Индира Хаметчина.
Тоже по наводке позвонили и приехали сюда. Лично у меня ни прописки в Алматы, ни прикрепления к поликлинике в Алмате. Заняло это полчаса, - пишет пользователь Twitter.
В Управлении здравоохранения Алматы сообщают, что массовая начнется после того, как в город поставят крупную партию вакцин. Сегодня в мегаполис поступило 21 850 доз "Спутник V". В этом месяце планируется увеличить количество вакцин. Вместо ранее планируемых 65 тыс. доз будут поставлять по 250 тыс. доз в течение трех месяцев.
Сегодня вакцинация проводится в 56 прививочных пунктах. Планируется увеличить их число до 250. Эти пункты могут находиться в том числе в торговых центрах и рынках. В Управздраве отметили, что вакцинация не по месту прикрепления к поликлинике не будет считаться незаконной.
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