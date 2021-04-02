В Акмолинской области началась вакцинация всех желающих

Массовая вакцинация будет проводиться, в первую очередь, в торговых центрах, рынках, в организованных коллективах, на промышленных предприятиях областного центра.

Сегодня в Акмолинской области стартовала вакцинация для всех желающих. В областном центре передвижные прививочные пункты открылись в ТРЦ "РИО" и в департаменте государственных доходов, передает управление внутренней политики, сообщает zakon.kz.

Мобильная прививочная бригада 1 городской поликлиники, состоящая из врача-терапевта и прививочной медсестры расположилась в кабинетах, где установлены кушетки, удобные диваны и оснащены необходимым холодильным оборудованием. Данный пункт для населения будет раюотать на тестовой основе постоянно.

Перед вакцинацией каждый пациент проходит осмотр на наличие противопоказаний.

По словам главного санитарного врача Айнагуль Мусиной массовая вакцинация будет проводиться, в первую очередь, в торговых центрах, рынках, в организованных коллективах, на промышленных предприятиях областного центра.

У нас есть положительный опыт массовой вакцинации против гриппа, когда мы за 10 дней прививаем порядка 80 тысяч населения в эпидсезон. На сегодня в области есть все ресурсы для этого. Также, согласно норматива в день один передвижной прививочный пункт сможет принять до 40 человек, в поликлиниках – до 60 человек, - поделилась руководитель.

О своих ощущениях после прививки рассказал предприниматель Игорь Смелянский.

Чувствую себя прекрасно. Решил получить прививку даже не задумываясь. Сегодня на работе объявили, что будем получать и я сразу согласился. Ведь это в первую очередь наша безопасность, наше здоровье, здоровье моей семьи. Советую всем! Из за плотного графика работы у меня часто не хватает времени. Открытие таких пунктов очень удобно для населения, - подчеркнул бизнесмен.

К слову, с 1 февраля по Акмолинской области привито более 6,2 тысяч человек. В первую очередь были привиты учителя, полицейские, педагоги и медики. После 10 апреля в области ждут еще партию из 24 тысяч доз. Неблагоприятных реакций в регионе не зарегистрировано.

Напомним, что по состоянию на 2 апреля Акмолинская область находится в желтой зоне. Отмечается рост заболеваемости за счет пристоличных регионов, таких как Аршалынский, Аккольский, Шортандинский, Целиноградские районы.

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