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На каких рынках Алматы можно будет вакцинироваться от Covid-19

Фото: zakon.kz 2 апреля 2021, 20:07

В Алматы началась массовая вакцинация.

В акимате Алматы назвали рынки, в которых могут организовать прививочные пункты для вакцинации от коронавируса, передает zakon.kz.

Прорабатывается вопрос организации пунктов на территории алматинских рынков: "Ожет", "Ак булак", "Кенжехан", "Тастак", "Орбита", "Олжа", "Байсат", "Турксиб" и других, - говорится в сообщении.

Сегодня в Алматы началась массовая вакцинация от коронавируса. До 16:30 привились более 4 тыс. человек. Представитель Управления здравоохранения Лаура Мырзагали сказала, что во время массовой вакцинации не стоит создавать ажиотаж. Медики будут обзванивать горожан и приглашать на вакцинацию по времени. Также она добавила, что власти будут приветствовать всех желающих вакцинироваться.

В свою очередь, в акимате отмечают, что прививочная кампания проходит активно.

В соцсетях жители города делятся впечатлениями о вакцинации.

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