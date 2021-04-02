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Электрик погиб в лифте в Усть-Каменогорске

Фото: pxhere.com 2 апреля 2021, 21:19

Когда мужчина заходил в подъемник, двери захлопнулись и заблокировали его.

Электрик погиб, когда его зажало в лифте больницы, где он работал, сообщает zakon.kz.

Когда мужчина заходил в подъемник, двери захлопнулись и заблокировали его, передает Устинка LIVE.

Мужчину прижало и лифт остановился между первым и вторым этажом.

Лифт буквально накануне происшествия прошел проверку в обслуживающей организации, есть заключение, что он исправлен. Нами были направлены претензии обслуживающей компании по факту несчастного случая. директор Центра матери и ребенка ВКО Ермек Омарбеков

Департамент труда и социальной защиты ВКО будет разбираться. Создана комиссия по факту несчастного случая на производстве.

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