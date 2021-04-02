Дурацкие игры - Куат Хамитов высказался о вакцинации

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов нелицеприятно высказался о вакцинации и заверил, что сам не намерен делать никаких уколов, сообщает zakon.kz.

Об этом, известный своей эксцентричностью спортсмен, написал в Instagram.

Все спрашивают у меня, что я думаю про вакцинацию? Лично я не буду делать никаких уколов и считаю это процедура должна быть добровольной. А что касается карантина и локдаунов, думаю правительству пора прекращать играть в эти дурацкие игры... Людям нужно вернуться на работу, кормить семью, оплачивать кредиты и спасать свой бизнес.

Куат Хамитов назвал полной чушью утверждение, что государство заботится о нас.

Это полная чушь, где они были все эти 30 лет, медицина мертвая, больницы до сих пор будто после войны. И да, за один год пора бы научиться лечить этот грипп! Но они до сих пор продолжают тупить и губить свой народ... Куат Хамитов

Боец известен своим скептическим отношением ко всему, что связано с коронавирусом. В сентябре 2020 года он записал видео, на котором призывал бить дезинфекторов на улице и стрелять по вертолетам. Полиция завела на него уголовное дело по статье 272 ч. 3 "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами". Это нарушение наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

После этого Хамитов записал новое видео, на котором заявил, что видео было записано в шутку. Однако позже он сказал, что не отказывается от своих слов.

Суд начался 18 января. Дело рассматривали в сокращенном порядке. Прокурор просил назначить ему наказание в виде ограничения свободы в виде 1,5 лет.