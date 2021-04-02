Зеленский заявил, что Украина и США стоят плечом к плечу

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Это был первый телефонный разговор между Зеленским и Байденом.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем первом разговоре с президентом США Джо Байденом, сообщает zakon.kz.
Об этом он написал в Twitter, комментируя состоявшийся телефонный разговор с новым главой администрации США.
Это был первый телефонный разговор между ними и длился около 30-40 минут.
Рад поговорить с Джозефом Байденом... Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность [экономики] и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев, - отметил Зеленский.
Президент заявил о намерении серьезно реформировать Украину и достичь мира. "Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", — заключил он.
Белый дом, в свою очередь, сообщил, что Байден в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Президенты также обсудили обострение ситуации в Донбассе.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!