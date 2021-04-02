Переполненные автобусы в Актобе могут стать источником заражений

Водители автобусов, в погоне за выручкой, продолжают набивать салоны до отказа.

Мониторинговые группы города Актобе усилили свою деятельность, сообщает zakon.kz.

В регионе обнаружен опасный штамм коронавируса, передает КТК.

Власти боятся повторения прошлогоднего сценария, когда в больницах не было мест для госпитализации. Удручает администрацию города и то, что горожане не осознают опасность ситуации.

В первую очередь проверяющие нацелились на общественный транспорт. Водители автобусов, в погоне за выручкой, продолжают набивать салоны до отказа.

Пассажиров переполненный салон тоже не смущает. Многие заходят без масок. Такое легкомысленное отношение горожан к собственному здоровью крайне возмущает главного врача региона. Руководитель облздрава опасается: эта безалаберность может привести к серьезной вспышке коронавируса. Тем более, когда в области выявили сразу четыре случая с "британским" штаммом.

Благодаря туристам, которые ездят, летают до сих пор, первый завоз произошел у нас в Актобе тоже. "Британский" штамм – он намного сложнее и намного контагиознее. Он намного заразнее. Вы обратите внимание: пассажирский транспорт, на больших рынках люди вообще без масок ходят! Они думают, что переболели или: "Я такой весь закаленный, у меня иммунитет повышен". руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев

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