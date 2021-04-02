Собака украла микрофон у российской журналистки в прямом эфире

Затем животное начало убегать от съемочной группы, а журналистка погналась за ним, пытаясь забрать рабочий инструмент.

Собака выхватила микрофон у журналистки и убежала с ним во время прямого эфира. Внимание золотистого ретривера привлекла корреспондент телеканала "МИР 24" Надежда Сережкина, сообщает zakon.kz.

Как сообщается на сайте телеканала, курьезный случай произошел во время включения из Москвы.

Сережкина начала рассказывать о весенней погоде в столице, но через несколько секунд собака прыгнула в ее сторону и выхватила микрофон. Затем животное начало убегать от съемочной группы, а журналистка погналась за ним, пытаясь забрать рабочий инструмент.

Стоять! Иди сюда! Эй, стой, стой! Стоять! — кричала корреспондентка, пока гналась за собакой.

Сначала связь прервалась, но уже через 20 секунд в эфире вновь показали прямое включение корреспондентки, рядом с которой сидел похититель.

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После нападения Мартина никто из съемочной группы не пострадал, но от клыков остались следы на насадке микрофона.

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