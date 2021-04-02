Рынок "Шапагат" горел в Нур-Султане

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Жертв и пострадавших нет.
В Нур-Султане горел рынок "Шапагат", сообщает zakon.kz.
2 апреля в 22:30 пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султан выехали по повышенному номеру вызова по адресу район Сарыарка, проспект Богенбая 69. По прибытию установлено, что горят кровля и наружная облицовка. На данный момент бригады работают над ликвидацией пожара.
На месте создан оперативный штаб пожаротушения. Жертв и пострадавших нет. На месте пожара 8 единиц техники и 32 человека личного состава ДЧС города Нур-Султан. пресс-служба ДЧС города Нур-Султан
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Пожар был локализован в 23:05, в 23:15 - ликвидирован.
На видео начальник "ГУ СПиАСР" ДЧС города Нур-Султан Дамир Ешмагамбетов
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!