Владелец свинофермы в Актюбинской области помещен под домашний арест

Ему грозит серьезный тюремный срок – от трех до семи лет.

Предпринимателя, ставшего героем скандала со свинофермой в Актюбинской области отправили под домашний арест, сообщает zakon.kz.

Его обвиняют в злостном нарушении экологического законодательства. Теперь ему грозит серьезный тюремный срок – от трех до семи лет, передает КТК.

Единственным учредителем и директором ТОО "Парижская коммуна" является Тертерян Гайк Вардгесович 1950 года рождения. В настоящее время по делу он признан в качестве подозреваемого. Ему предъявлена квалификация деяния по статье 332, часть 1 Уголовного кодекса. И избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. старший следователь департамента полиции Актюбинской области Айгуль Имангазина

Закрыть свиноферму жители села Бестамак просят уже много лет, ссылаясь на невыносимый запах. Люди утверждали, что предприятие отравляет реки, почву, ставя под угрозу жизни более трех тысяч сельчан. По их словам, каждый день ферма сбрасывала по 300 свиных голов.

Комплекс подвергся внеплановой проверке. Тогда и подтвердилось, что все производственные и биологические отходы, бытовой и строительный мусор на свиноферме просто закапывали в траншее близ поселка. Площадь захоронений составила около 6 гектаров.

Проверяющие выкопали и вытащили почти 200 тонн отходов. И это лишь часть зарытого.

Кроме того, выяснилось, что целых два года предприятие работало без разрешения на эмиссию в окружающую среду. При этом на ферме вместо 40 тысяч свиней, заявленных в проекте, содержали более 50 тысяч. Общий ущерб всех нарушений составил 7 миллиардов. И в итоге дело дошло до суда.

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