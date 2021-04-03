Автомобиль протаранил заграждение Капитолия – здание закрыли из-за "внешней угрозы"

Неизвестный протаранил автомобилем двоих полицейских.

В Вашингтоне (США) в пятницу, 2 апреля, неизвестный протаранил на автомобиле заграждение Капитолия и сбил полицейских, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел во время брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она призналась, что не в курсе происходящего на Капитолийском холме. Позже в полиции Капитолия США сообщили, что неизвестный протаранил автомобилем двоих полицейских.

Подозреваемый задержан. Оба офицера ранены. Все трое были доставлены в больницу. Официальный аккаунтеполиции в Twitter

Из-за внешней угрозы безопасности в настоящее время запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия. голосовое объявление по всему зданию.

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