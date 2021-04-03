Всем советуем - как казахстанцы относятся к вакцинации

Кампания идет два месяца.

Вакцинация в Казахстане. Первой дозой препарата привились 138 000 человек, сообщает zakon.kz.

Два компонента вакцины получили 47 000 казахстанцев, передает Первый канал "Евразия".

По регионам полную вакцину от коронавируса получили: Туркестанская область - 7 611 человек, Алматинская область - 4 858, Карагандинская область - 4 128), в Нур-Султане - больше 4 000 человек, в Алматы - 3 810, Актюбинская область - 1 561, Атырауская область - 1 556 человек области, ЗКО - 1 025 и Мангистауская область - 677 человек.

Кампания по вакцинации в стране идет два месяца. В первую очередь иммунизацию проходят медики, педагоги и полицейские. Со вчерашнего дня стартовала добровольная вакцинация для всех желающих. Те, кто получил прививку, присылают нам в редакцию свои видеовпечатления.

25 марта мы с сыном приняли решение, что должны пройти вакцинацию и, придя в 4 городскую поликлинику поставили первый компонент вакцины. Никаких побочных эффектов не было. 15 апреля мы ждем получения второго компонента. Всем советуем ставить данную вакцину, потому что это жизненно необходимо. житель Нур-Султана Владислав Драгун

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