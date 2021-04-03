Бекшин ослабил карантин, несмотря на то, что Алматы в "красной зоне"

Супермаркеты, гипермаркеты и торговые сети могут работать с 6:00 до 2:00.

Главный государственный санитарный врач города Алматы подписал новое постановление о карантине в городе, сообщает zakon.kz.

Согласно им, продуктовые магазины, мнимаркеты, зоомагазины могут работать с 6:00 до 00:00.

Непродуктовые магазины, в том числе, строительные, с 10:00 до 20:00.

Парикмахерские и салоны красоты только по записи.

Супермаркеты, гипермаркеты и торговые сети могут работать с 6:00 до 2:00.

ТРЦ, торговые дома в будние дни с 10:00 до 22:00. В субботу и воскресенье работать не будут.

Студентов ТиПО, ВУЗов и учащихся общеобразовательных школ переводят на дистанционный формат обучения до конца 2020-2021 учебного года.

Разрешаются дежурные классы с 1 по 5 классы включительно (в международных школах с 1 по 7 классы включительно), 9 и 11 (12) классах с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей и обучение в традиционном формате школ с контингентом до 300 учащихся с комплектацией классов до 15 человек.

Деятельность детских оздоровительных лагерей запрещена.

Запрещается деятельность объектов общественного питания в учреждениях образования.

Постановления Главного государственного санитарного врача города Алматы №11 от 20.03.2021 года №12 от27.03.2021 г., №13 от 29.03.2021 г. и № 14 от 30.03.2021 г. считать утратившим силу.

Постановление вступает в силу с 03 апреля 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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