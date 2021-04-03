Житель Талгара донес на жену в Антикор

Действительно ли был нарушен закон, в Антикоре пока не сообщают. Досудебное расследование пока тоже не зарегистрировано. Однако проверку начали.

Житель Талгара заподозрил супругу в том, что она помогала незаконно обналичивать деньги в одной из школ Алматы. Смолчать не захотел и обратился в Антикоррупционную службу, сообщает zakon.kz.

Тимур Балыкчин утверждает, что как порядочный человек не могу скрывать факт преступления, передает Astana TV.

Четыре года назад Тимур стал отцом. Супруга вышла в декрет, но на ее пенсионный счет почему-то продолжали поступать деньги. Хотя фактически молодая мама уже не работала.

Моя супруга сговорилась со своими сотрудниками, а именно с бухгалтером и директором, что будут поступать на ее счет деньги. Якобы типа она работала и тем самым получала зарплату. И отдала свою карту своим сотрудникам. житель города Талгар Тимур Балыкчин

Мужчина заподозрил, что через его супругу бухгалтер и руководство школы незаконно обналичивали деньги. Сначала глава семьи принудил жену отказаться от начислений. А затем и вовсе потребовал пойти с повинной в полицию. По словам Тимура, он слышал истории о подобных махинациях и не хотел бы, чтобы его "честь и репутация пострадали".

Она получается бросила это, да, это благородный шаг. Но я ей сказал, пусть они аннулируют эти пенсионные отчисления, потому что дабы избежать проверок, чтоб не понести наказание. + Супруга, она категорически отказывается идти с повинной на основании статьи 65 УК РК. Я говорю, я тебя предупредил. Я это сам сделаю. житель города Талгар Тимур Балыкчин

Мужчина написал заявления с подробным описанием правонарушений супруги в разные инстанции. В том числе, в антикоррупционную службу. Там сообщили, что обращение направили в Департамент внутреннего госаудита.

При установлении нарушений закона, влекущих уголовную ответственность, по обращению будет проведено досудебное расследование. О результатах проверки Вас дополнительно уведомит Антикоррупционная служба города Алматы. председатель агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев

Действительно ли был нарушен закон, в Антикоре пока не сообщают. Досудебное расследование пока тоже не зарегистрировано. Однако проверку начали. Тимур Балыкчин о нынешних отношениях с супругой предпочел не рассказывать. Известно только, что пара сейчас живет порознь. Но мужчина готов и дальше нести статус главы семьи.

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