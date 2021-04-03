Врач предупредил о болезнях, развивающихся при долгом воздержании от секса

Допускаемая норма перерывов исчисляется днями, максимум неделями.

Психотерапевт и сексолог Евгений Кальгавчук предупредил о риске развития ряда заболеваний при длительном отсутствии секса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Эксперт заявил, что продолжительное воздержание от интимной близости чревато серьезными последствиями. По словам Кальгавчука, дефицит секса способствует развитию сразу нескольких недугов для обоих полов.

Когда секс отсутствует годами, возникают психологические проблемы, а к ним добавляется детренированность половых органов. Это может способствовать развитию болезней: у женщин — миоме (иначе ее называют "монашья болезнь"), мастопатии или неврастении, — отметил эксперт.

У мужчин это приводит к разнообразным проблемам с урогенитальным трактом, эректильной дисфункции, снижению полового влечения, ранней андропаузе

Сексолог также добавил, что допускаемая норма перерывов исчисляется днями, максимум неделями. Если же, например, мужчина за 40 воздерживается месяцами, он рискует вообще не вернуться к нормальной половой жизни.

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