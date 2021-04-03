Стали известны размеры зарплат акимов в Мангистауской области

В акиматах Актау и Мангистауской области предоставили данные о размерах ежемесячной зарплаты чиновников региона.

Стали известны размеры зарплат акима Мангистауской области Серикбая Трумова, акима Актау Нурдаулета Килыбая и его заместителей, сообщает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

В акиматах Актау и Мангистауской области предоставили данные о размерах ежемесячной зарплаты чиновников региона.

В ответе областного акимата на официальный запрос журналистов сообщается, что Серикбай Трумов в 2020 году на должности акима области с учетом всех выплат в месяц зарабатывал по 780 116 тенге.

Как сообщает издание, в пресс-службе не предоставили информацию о доходах заместителей акима области, не смотря на запрос.

Что касается зарплаты градоначальника Нурдаулета Килыбай, то он, по данным городского акимата, в 2020 году ежемесячно зарабатывал по 441 074 тенге.

Примечательно, что подчиненные акима города зарабатывали больше по сравнению с руководителем. Например, руководитель аппарата акима города Атлас Толегенова в 2020 году каждый месяц зарабатывала по 503 416 тенге. А заместитель акима города Серик Гусман зарабатывал по 505 914 тенге в месяц.

Остальные заместители акима - Малик Абдыкадиров, Ербол Избергенов и Абилкаир Байпаков - получали каждый месяц зарплату в размере 477 277 тенге.

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