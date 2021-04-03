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За сутки еще 2122 казахстанца заразились коронавирусом

Фото: zakon.kz. 3 апреля 2021, 08:03

Всего в стране выявлены 251053 заболевших.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране выявлены 251 053 заболевших.

В разрезе регионов:⠀

  • город Нур-Султан - 438
  • город Алматы - 647
  • город Шымкент - 66
  • Акмолинская область - 48
  • Актюбинская область - 137
  • Алматинская область - 258
  • Атырауская область - 110
  • Восточно-Казахстанская область - 42
  • Жамбылская область - 23
  • Западно-Казахстанская область - 112
  • Карагандинская область - 85
  • Костанайская область - 35
  • Кызылординская область - 32
  • Мангистауская область - 25
  • Павлодарская область - 31
  • Северо-Казахстанская область - 17
  • Туркестанская область - 16
  • Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
  • В Казахстане 1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
  • в городе Нур-Султане - 448,
  • в городе Алматы - 412,
  • в городе Шымкенте - 3,
  • в Актюбинской области - 19,
  • в Алматинской области - 144,
  • в Атырауской области - 18,
  • в ВКО - 28,
  • в ЗКО - 63,
  • в Карагандинской области - 71,
  • в Костанайской области - 6,
  • в Кызылординской области - 6,
  • в Мангистауской области - 15,
  • в Павлодарской области - 15,
  • в СКО - 10,
  • в Туркестанской области - 1.
  • Всего в стране выздоровели 222 606 человек от COVID-19.

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