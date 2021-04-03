За сутки еще 2122 казахстанца заразились коронавирусом

Всего в стране выявлены 251053 заболевших.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране выявлены 251 053 заболевших.

В разрезе регионов:⠀

город Нур-Султан - 438

город Алматы - 647

город Шымкент - 66

Акмолинская область - 48

Актюбинская область - 137

Алматинская область - 258

Атырауская область - 110

Восточно-Казахстанская область - 42

Жамбылская область - 23

Западно-Казахстанская область - 112

Карагандинская область - 85

Костанайская область - 35

Кызылординская область - 32

Мангистауская область - 25

Павлодарская область - 31

Северо-Казахстанская область - 17

Туркестанская область - 16

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 448,

в городе Алматы - 412,

в городе Шымкенте - 3,

в Актюбинской области - 19,

в Алматинской области - 144,

в Атырауской области - 18,

в ВКО - 28,

в ЗКО - 63,

в Карагандинской области - 71,

в Костанайской области - 6,

в Кызылординской области - 6,

в Мангистауской области - 15,

в Павлодарской области - 15,

в СКО - 10,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели 222 606 человек от COVID-19.

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