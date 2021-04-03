За сутки еще 2122 казахстанца заразились коронавирусом

Всего в стране выявлены 251053 заболевших.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране выявлены 251 053 заболевших.
В разрезе регионов:⠀
- город Нур-Султан - 438
- город Алматы - 647
- город Шымкент - 66
- Акмолинская область - 48
- Актюбинская область - 137
- Алматинская область - 258
- Атырауская область - 110
- Восточно-Казахстанская область - 42
- Жамбылская область - 23
- Западно-Казахстанская область - 112
- Карагандинская область - 85
- Костанайская область - 35
- Кызылординская область - 32
- Мангистауская область - 25
- Павлодарская область - 31
- Северо-Казахстанская область - 17
- Туркестанская область - 16
- Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
- В Казахстане 1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 448,
- в городе Алматы - 412,
- в городе Шымкенте - 3,
- в Актюбинской области - 19,
- в Алматинской области - 144,
- в Атырауской области - 18,
- в ВКО - 28,
- в ЗКО - 63,
- в Карагандинской области - 71,
- в Костанайской области - 6,
- в Кызылординской области - 6,
- в Мангистауской области - 15,
- в Павлодарской области - 15,
- в СКО - 10,
- в Туркестанской области - 1.
- Всего в стране выздоровели 222 606 человек от COVID-19.
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