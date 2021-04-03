Деревянная баня загорелась в Алматы

Площадь возгорания составила 200 кв. метров.

Утром 2 апреля на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о загорании бани в мкр. Ерменсай Бостандыкского района, передает zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС города Алматы, крутые подъемы, усложняли проезд пожарной техники.

К моменту прибытия горело парильное помещение в подвале с переходом огня на мансарду бани. В результате чего, внутри помещения создалось плотное задымление и высокая температура.

Незамедлительно, звеньями ГЗДС на тушение было подано три пожарных ствола. Ввиду отсутствия пожарного водоснабжения, бесперебойная подача воды была обеспечена гидроэлеваторами с открытого водоема.

Принятыми мерами большую часть здания удалось отстоять.

Площадь возгорания составила 200 кв. метров. К счастью, посетителей в момент возгорания не было. Жертв и пострадавших нет. Необходимо отметить, значительную помощь в нераспространении пожара и работе пожарных оказало то, что деревянные конструкции здания были обработаны огнезащитной пропиткой

В этой связи ДЧС рекомендует своевременно проводить обработку конструкций огнезащитным составом. Также при строительстве деревянных зданий и сооружений необходимо соблюдать правила устройства отопительных приборов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!