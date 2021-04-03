Обломок ракеты Falcon 9 компании SpaceX упал на ферму в Вашингтоне

Владелец фермы, который не хочет, чтобы его имя упоминалось, обнаружил упавшую деталь, оставившую "четырехдюймовую вмятину в почве".

Фрагмент ракеты SpaceX Falcon 9 упал на ферме в штате Вашингтон, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как пишет портал The Verge, об этом 2 апреля сообщили в офисе местного шерифа.

Владелец фермы, который не хочет, чтобы его имя упоминалось, обнаружил упавшую деталь, оставившую "четырехдюймовую вмятину в почве", на своем участке в минувшие выходные и позвонил в полицию. Чтобы все проверить, в понедельник к нему приехал сержант местного полицейского управления.

Ни владелец собственности, ни наш сержант, конечно, не являются учеными-ракетчиками, но, судя по тому, что произошло несколькими днями ранее, им показалось, что это, возможно, обломки после входа в космос Falcon 9, - прокомментировал находку представитель офиса шерифа округа Грант Кайл Форман.

Сержант позвонил в SpaceX, где полиции подтвердили, что обломок, похоже, действительно принадлежит им, и отправили сотрудников забрать его. Как сообщает портал, SpaceX не ответила на запрос о комментарии.

По словам местных властей, резервуар высокого давления с композитной оболочкой упал в результате разрушения второй ступени Falcon 9 над Орегоном и Вашингтоном 26 марта, которое выглядело как вторжение пришельцев. Ступень повторно вошла в атмосферу в необычном месте после отправки на орбиту спутников Starlink компании SpaceX.

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