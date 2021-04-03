Шесть регионов Казахстана находятся в "красной" зоне по коронавирусу

В "желтой" зоне по распространению коронавируса находятся три региона страны.

Нур-Султан и Алматы, а также 4 области находятся в "красной" зоне по распространению коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 апреля 2021 года:

В "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области. ⠀В "желтой" зоне: город Шымкент, Акмолинская и Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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