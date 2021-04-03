Чемпионка мира объяснила причину отказа от боя с казахстанкой

Все дело в деньгах.

Корреспонденту zakon.kz удалось выяснить, почему чемпионка мира по версии IBA и обладательница пояса WBC Silver Софья Очигава из России отказалась от реванша с казахстанкой Фирузой Шариповой.

Реванш Очигава-Шарипова должен был пройти сегодня, 3 апреля. Но за 2 дня до этого Очигава отказалась от боя, и Шариповой быстро нашли другую соперницу.

Российская чемпионка призналась нашим источникам в М13, организующей вечер бокса 3 апреля в Казани, что причина отказа от боя с Шариповой в том, что россиянка не получила вторую часть оплаты за подготовку к бою.

Также была договоренность, что половина гонорара за бой будет выплачена за неделю до турнира, а вторая после. Но наш спонсор не сдержал свое обещание и не выплатил эти деньги. Это казахстанский бизнесмен, который сам мне позвонил, договорился о встрече вМоскве и сказал, что хочет поддержать Фирузу Шарипову, организовав реванш. Онпообещал взять на себя все расходы по этому бою, включая тренировочный процесс,подготовку, санкции и гонорары. Подготовку мы провели, но дальнейшие обещания онне сдержал. Он не выходил на связь, поэтому, к сожалению, этот бой не состоится, - заявила Очигава.

Она сожалеет о вложенных усилиях.

Все это время я и Фируза усиленнотренировались и успели пройти полную подготовку, включая спарринги, - сказалаСофья Очигава.

Альберт Ахметов

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