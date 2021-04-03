Способ удержать людей на селе предложили в Казахстане

Предприниматели предложили законодательно закрепить коэффициент бюджетных затрат на жителей села и города.

На очередном заседании Земельной комиссии председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Мясной союз Казахстана" Максут Бактибаев предложил разработать закон о сельских территориях и создать отдельный комитет по сельским территориям, передает корреспондент zakon.kz.

Мы просим парламент разработать закон о сельских территориях и создать отдельный комитет по сельским территориям, потому что этот вопрос незаслуженно забыт. В этом же законе мы предлагаем законодательно закрепить коэффициент бюджетных затрат на жителей села и города. Сейчас ситуация такая, что в столице или крупных городах бюджетные затраты составляют 500-700 тысяч тенге на одного человека. А жители сел, если бюджет посчитать, - 5-10 тысяч тенге. Хотя у всех граждан паспорт одного цвета. Эта бюджетная дискриминация порождает то, что люди мигрируют из сел в города, - сказал Бактибаев.

При этом он также обратил внимание, что сегодня не существует единого механизма по выделению участков в сельской местности.

Основной момент, на что мы, как животноводы, хотим обратить внимание. На сегодня участки выделяются хаотично. Все это наследие советской системы, когда были совхозы, все жили в селе. Сейчас у нас рыночный капитализм, фермеры живут на своей земле. Но к сожалению, вся инфраструктура осталась с советского времени. В США, Канаде, Австралии, Европе у фермера есть выход на дорогу. Это самое главное. У нас есть фермеры, которые на зимовку только могут добраться на снегоходах или вертолетах. Представляете, какие решения и ограничения жизнедеятельности… Сколько людей могло бы заниматься животноводством, если бы каждый участок выделялся с условием доступа транспорта и другой инфраструктуре. Эту работу провести несложно. Каждый акимат может провести планирование развития сельской архитектуры и выделять земли согласно этому проекту, когда он будет раз и навсегда сделан правильно, - заключил глава Союза.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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