Субаренда сельхозземли процветает, несмотря на запрет - аграрии

Субаренда сельхозземли запрещена, но скрытно она вовсю процветает - мнение.

Сегодня по закону субаренда сельхозземель запрещена, но вовсю процветает скрытая субаренда. Об этом на заседании Земельной комиссии рассказал один из участников мероприятия, директор товарищества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Кара-озек», Акмолинская область Нартай Искаков, передает корреспондент zakon.kz.

По субаренде. Было предложение по легализации. Я считаю, что этого не должно быть. Сегодня по закону субаренда сельхозземель запрещена, но вовсю процветает скрытая субаренда. Есть много хозяйств, которые оформили земучастки, но сами не работают, у них нет сельхозтехники, производственной базы. Землю сдают в аренду другим сельхозпредприятиям, при этом составляют договор о совместной деятельности, якобы выращивают сельхозпродукцию. И эта сторона только представляет землю, а работу выполняют другие, - сказал Искаков.

По его словам, у тех, кто работает на земле, нет возможности брать кредиты, поскольку за ними не числятся земли, в некоторых случаях они не получают субсидии.

Эти земли не попадают под проверку, поскольку земля обрабатывается, и по ним нет претензий. Но в районе все знают, кто на самом деле работает на этой земле. Поэтому мы должны принять решение, чтобы не было скрытой субаренды и те, кто не работает на земле, их участки должны быть возвращены государству. И последнее - я против продажи сельхозземель в частную собственность. Чтобы уверено вкладывать средства в землю, достаточно долгосрочной аренды. Добросовестный землепользователь не боится ни космомониторинга, ни проверок, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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