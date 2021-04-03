Сборную Казахстана по хоккею ждет усиление

Это будет тренер-консультант.

В сборной Казахстана в скором времени появится тренер-консультант, передает zakon.kz.

По информации "Спорт-Экспресс", новобранцем станет экс-главный тренер "Барыса" российский специалист Владимир Крикунов, который планирует уйти из своего нынешнего клуба- российского "Динамо".

Напомним, во втором раунде Кубка Гагарина "Динамо" проиграло СКА (1-4 в серии).

70-летний Крикунов возглавил бело-голубых в октябре 2018 года. До этого он работал в разных клубах КХЛ, а также возглавлял национальные сборные нескольких стран. В сборной Казахстана он уже работал с 2012 по 2013 год.

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