Министры внутренних дел Казахстана и Кыргызстана встретились в Алматы

В ходе встречи министры внутренних дел обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по широкому спектру вопросов.

В марте текущего года между Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым достигнута договоренность о расширении торгово-экономического сотрудничества, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, в этой связи органами внутренних дел двух стран принимаются меры по улучшению криминогенной обстановки в приграничных районах и созданию благоприятных условий для развития экономики государств.

В ходе встречи министры внутренних дел Казахстана и Кыргызстана Ерлан Тургумбаев и Улан Ниязбеков обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по широкому спектру вопросов.

В ходе встречи главы полицейских ведомств двух стран подтвердили намерения о дальнейшей координации совместных усилий и активизации работы органов внутренних дел в борьбе с трансграничной организованной преступностью, обмену информацией, в том числе оперативной, криминалистической, правовой.

Особый интерес глава МВД Кыргызстана проявил к проводимой модернизации органов внутренних дел Казахстана, в том числе цифровизации полицейской службы, налаживанию взаимодействия с населением по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности, реформе ведомственного образования, а также повышения доверия граждан к полиции и установлению с ними эффективной обратной связи.

В свете требований сегодняшних реалий в Кыргызстане, как и в Казахстане, ведется работа по реформированию судебно-правовой системы, в том числе и органов внутренних дел. Уверен, что сегодняшняя встреча создаст плодотворную почву для обмена положительным опытом в сфере реформирования деятельности органов внутренних дел. Мы выражаем заинтересованность в укреплении сотрудничества и предлагаем усилить взаимодействие, - сказал Улан Ниязбеков.

Положительные результаты имеет сотрудничество по линии оперативно-розыскной деятельности. За прошлый и три месяца текущего года в Казахстане установлено более 35 лиц, причастных к совершению преступлений. В свою очередь, сотрудниками милиции Кыргызстана задержано 17 подозреваемых, объявленных в розыск.

Министр Ерлан Тургумбаев сообщил, что буквально на днях в Алматы в результате совместной спецоперации был задержан один из членов ОПГ, которая причастна к серии мошенничеств с автомобилями. После проведения ряда следственных действий он будет экстрадирован в соседнюю республику.

Развивается приграничное сотрудничество. Территориальные подразделения полиции Алматинской и Жамбылской областей тесно взаимодействуют с кыргызскими коллегами из Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской областей соседней республики.

Сотрудничество органов внутренних дел двух стран находится на высоком уровне. С 2015 года работает Координационная рабочая группа, в которую входят представители административной, криминальной полиции, миграционной службы и других подразделений. Наши специалисты проводят совместные операции и мероприятия, вместе расследуют преступления, выявляют и пресекают действия преступных групп, транспортировку наркотиков, каналы незаконной миграции. Работа в этом направлении не должна останавливаться, поскольку от этого зависит не только внутренняя безопасность, но и Центрально-Азиатского региона в целом, - отметил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Стороны подчеркнули, что тесное взаимодействие полицейских ведомств двух стран по обеспечению безопасности и борьбе с преступностью, в том числе транснациональными и организованными ее формами будет продолжено.

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