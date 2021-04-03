Что делать с пастбищами в Казахстане? Названы варианты

Что предлагали на Земельной комиссии делать с пастбищами

На очередном заседании Земельной комиссии прозвучало несколько предложений по поводу пастбищ, передает корреспондент zakon.kz.По мнению одного из участников заседания, директора ТОО из Акмолинской области Нартая Искаковав, кто не имеет скота, должен возвратить пастбищные земли государству.

Все, кто не имеет скота, должны возвратить пастбищные земли. Это понятно и правильно. Но здесь люди просят разъяснения. Как поступить, если это пастбище состоит из условных земельных долей? Допустим, это товарищество не занимается животноводством, но у участников ТОО в личном подворье имеется скот, а площади пастбищных угодий в сельских населенных пунктах, выделенных для скота, в 2-3 раза меньше, чем предусмотрено по нормативам. Поэтому при изъятии пастбищных угодий у ТОО, не занимающихся животноводством, нужно учесть количество поголовья скота у участников ТОО, - сказал аграрий.

Что касается предоставления земель по торгам. Сейчас есть два вида - аукционы и конкурсы. По сельхозземлям используют в основном конкурсы, когда смотрят субъективно земельные комиссии при акиматах районов. Мы предлагаем хотя бы как минимум пашни перевести на формат аукционов, чтобы все это было объективно. Потому что зачастую слишком много субъективных факторов при выборе победителей конкурсов. У Минфина и других госорганов есть куча разных площадок, там можно спокойной выставлять и все желающие будут покупать с аукциона, и не будет коррупционных факторов, - полагает он.

В свою очередь глава Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев считает, что предоставление пастбищ должно осуществляться посредством акуционов. На его взгляд, меньше будет коррупционных рисков.Оксана Скибан, Нур-Султан.

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