Порье подписал контракт с UFC на поединок с Макгрегором

Поединок планируется на 11 июля

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье подписал контракт на третий поединок против ирландца Конора Макгрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал ESPN бой пройдет 11 июля.

Место проведения поединка пока не определено, но планируется, что мероприятие пройдет со зрителями. Ранее сообщалось, что с Макгрегором была достигнута устная договоренность о проведении боя.

Впервые соперники встретились в 2014 году, тогда победу одержал Макгрегор техническим нокаутом в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Порье взял реванш, победив техническим нокаутом во втором раунде.

Макгрегору 32 года, он одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В октябре 2018 года ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.

Порье 32 года, на его счету 27 побед, шесть поражений, еще один поединок не состоялся. Американец проиграл Нурмагомедову в третьем раунде в 2019 году.

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