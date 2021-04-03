Не забивший Казахстану Мбаппе считает себя лучше Роналду и Месси

Для него важнее превосходить себя постоянно

Нападающий сборной Франции, самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе рассказал, как настраивается на матчи и сохраняет мотивацию на новые достижения в футболе, передает zakon.kz.

Мбаппе в недавней игре со сборной Казахстана не смог переиграть вратаря нашей сборной Александра Мокина и не забил пенальти. Но это не мешает ему ощущать себя самым лучшим футболистом в мире.

Когда ты находишься в тяжелом положении, никто другой не будет тебя подталкивать. И ты должен убедить себя, что способен свернуть горы. Люди не понимают, что такое эго. Но когда тебе плохо, никто не придет в гости, чтобы сказать, на что ты способен на самом деле. Есть только ты и твои мысли. Нужно убедить себя, что ты способен на великие дела. Каждый раз, когда я выхожу на поле, то говорю себе, что я лучший. А ведь я играл против Месси и Криштиану Роналду. Они круче меня, они сделали на миллиард вещей больше, чем я. Но в голове я всегда говорю себе, что являюсь лучшим. Это позволяет не ограничивать себя и стараться изо всех сил, - сказал Килиан в интервью RMC Sport.

Он объяснил, что для него важнее превосходить себя постоянно.

Для людей эго – это просто не давать партнеру пробить пенальти или иметь зарплату выше. Дело не только в этом, стадия ментальной подготовки тоже невероятно важна. Превзойти себя – это личное дело, это намного больше, чем поверхностные слова «я, я». Конечно, иногда люди не понимают всего этого, потому что по отношению к этой теме существует барьер. Никто не объясняет, что такое эго на самом деле. Но я думаю, что об этом можно сказать немало, - пояснил Мбаппе.

Игра сборных Казахстана и Франции прошла в Нур-Султане 28 марта. Действующие чемпионы мира французы одержали победу со счетом 2:0.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!