Уезжающим из Казахстана потребовали установить запрет на владение земельными паями

Некоторые обладатели условных земельных долей давно покинули Казахстан и проживают в зарубежных странах.

Некоторые обладатели условных земельных долей давно покинули Казахстан и проживают в зарубежных странах. Но при этом за собой они сохранили право на земельные доли. Этот вопрос требует решения, передает корреспондент zakon.kz.

Об этом на заседании Земельной комиссии заявил один из участников мероприятия, директор ТОО "Агрофирма Кара-озек" из Акмолинской области Нартай Искаков.

Поскольку часть земель сельхозназначения находятся в общедолевой собственности, в Акмолинской области примерно 100 тысяч человек имеет условную земельную долю. Я хотел бы обратить внимание на некоторые моменты взаимоотношений с пайщиками, которые сдали свои земнаделы в качестве взноса в уставные капиталы ТОО. Некоторые обладатели условных земельных долей давно покинули Казахстан и проживают в зарубежных странах. Но при этом они сохранили за собой право на земельные доли, - сказал Искаков.

Он добавил, что накануне к нему обратился один сельхозтоваропроизводителей из Жаркаинского района, который ежегодно отправляет дивиденды переводом в Россию, Беларусь и другие страны.

Считаю, что нужно законодательно закрепить, если гражданин покинул страну, он не может быть обладателем земельной доли. Пусть он продаст перед отъездом другим участникам общего пользования. Другой вопрос - каждый обладатель земельной доли имеет право выхода из ТОО со своим земельным наделом для организации крестьянского хозяйства. На практике это невозможно или происходит с большим скандалом. Согласно статьи 54, о выделе земучастков, решение принимается общим собранием, если в нем приняло участие не менее 50 участников. Некоторые ТОО имеют более 2 тысяч участников, это, как правило, жители 10-15 сел. Собрать их в одном месте, чтобы было не менее 50, невозможно, и некоторые участники пользуются этим и воспрепятствуют образованию крестьянских хозяйств, - констатировал аграрий.

Но с другой стороны, по его словам, видя, что рентабельностью в сельском хозяйстве поднимается, некоторые представители бизнеса будоражат пайщиков, обещая высокие дивиденды.

Есть случаи, когда таким образом происходит захват земельных участков. Я считаю, что это несправедливо, ведь землепользователь в самое трудное время вкладывали средства в сельское хозяйство, землю, когда она была не так востребована. Здесь нужно найти компромиссное решение, - отметил он.

Также выступающий высказался по поводу выкупа государственных заложенных земель у банков для возврата земельных долей, для чего нужны огромные средства.

При этом можно рассмотреть другой вопрос - как правило, финансовые институты при принятии земучастков в качестве залога, занижают их стоимость. С учетом этого, можно было законодательно обязать реализовывать заложенные земельные участки с сохранением условных долей. Такая практика есть у нас в Акмолинской области. Кредитные товарищества берут в залог земучасток, сформированный из условных земельных долей с сохранением их в случае реализации, - заключил Искаков.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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