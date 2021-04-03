Президент Аргентины, привитый российской вакциной, заразился коронавирусом

Он сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным.

Президент Аргентины, который в январе привился российской вакциной "Спутник V", получил положительный результат антиген-теста на COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом Альберто Фернандес написал на своей странице в Twitter.

Сегодня вечером, после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным, - написал он в ночь на субботу в Twitter.

Фернандес добавил, что чувствует себя хорошо.

Хотя мы ждем подтверждения ПЦР-тестом, я уже изолировался, в соответствии с протоколом, и следую рекомендациям врачей, - заключил глава государства.

В январе президент Аргентины, которому 2 апреля исполнилось 62 года, привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

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