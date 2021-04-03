Вышло новое постановление о карантине в Актюбинской области

Работа ТРЦ, торговых домов, торговых сетей разрешена в будние и субботние дни.

В Актюбинской области действует новое постановление главного санитарного врача Нурсулу Беркимбаевой о требованиях по карантину, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, банки, ЦОН-ы, отделения АО "Казпочта" будут работать по предварительной записи, с установлением графика работы в будние и субботние дни с 09-00 до 18-00 часов с соблюдением требований приложения 1 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года и с запретом работы в воскресные дни.

Сауны, бани будут работать в будние и субботние дни согласно внутреннего распорядка с соблюдением требований приложения 16 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года и с запретом работы в воскресные дни.

Работа салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров и объектов, оказывающих косметологические услуги также будет вестись по предварительной записи, в будние и субботние дни согласно внутреннего распорядка, при соблюдении требований приложений 7 и 16 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года и с запретом работы в воскресные дни.

Также крытые спортивные объекты (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы), фитнес центры и спортивно-оздоровительных центры будут работать по предварительной записи, в будние дни согласно внутреннего распорядка, при соблюдении требований приложения 8 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25декабря 2020 года и с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Бассейны (не менее 5 квадратных метров зеркала воды на 1-го посетителя, предварительная запись) будут открыты в будние дни согласно внутреннего распорядка, при соблюдении требований приложений 16 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25декабря 2020 года и с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Работа ТРЦ, торговых домов, торговых сетей разрешена в будние и субботние дни согласно внутреннего распорядка (с запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов), при соблюдении требований приложения 5 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25декабря 2020 года и с запретом работы в воскресные дни.

Работа магазинов по реализации всех видов непродовольственных товаров также разрешена в будние и субботние дни, согласно внутреннего распорядка, с соблюдением требований приложения 5 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года и с запретом работы в воскресные дни.

Продовольственные и непродовольственных рынки "на открытом воздухе" будут функционировать в будние и субботние дни, согласно внутреннего распорядка, при соблюдении требований приложения 5 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года и с запретом работы воскресные дни.

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