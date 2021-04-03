Казахстанский боксер был готов выйти на ринг с положительным ПЦР на COVID-19

Он сообщил о своем самочувствии.

Боксер из Казахстана Жанкош Тураров был готов выйти на бой с британцем Тайроном Маккенной за титул WBO Inter-Continental в первой полусредней категории, несмотря на положительный тест на коронавирус, передает zakon.kz.

Спортсмен рассказал, что чувствует себя очень хорошо.

По прилету в Дубаи, у меня начались симптомы ломки, температуры и отдышки. После обязательного ПЦР к турниру 1-го апреля у меня вышел положительный результат, меня изолировали в номере отеля, это и была причиной моего отсутствия на взвешивании. Однако, несмотря на это, я тренировался и бегал внутри гостиничного номера все эти дни, я держался в форме хоть и болел, и провел взвешивание в изолированных условиях показав дозволенный вес, - рассказал Жанкош.

Боксер настоял на сдаче повторного теста, но и он показал положительный результат. В связи с этим боксера не допустили до боя.

Если бы не этот диагноз... Мне бы хватило трех раундов даже текущего состояния здоровья, чтобы уничтожить этого выскочку! Но увы, на все воля Всевышнего. Берегите себя, я искренне желаю чтобы все были здоровы, - сказал Тураров.

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