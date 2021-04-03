Клип Манижи обогнал по популярности других участников Евровидения-2021

Клип набрал уже свыше 6,7 млн просмотров. Всего соревнуются 39 видеороликов.

Видеоролик певицы Манижи на песню Russian Woman ("Русская женщина"), с которой она будет представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение-2021" в Нидерландах, стало самым популярным на официальном YouTube-канале, сообщает zakon.kz.

Клип набрал уже свыше 6,7 млн просмотров. Всего соревнуются 39 видеороликов.

Ранее лидером по числу просмотров была названа сербская группа Hurricane с песней "Loco Loco". Их клип набрал около 6,6 миллиона просмотров.

Более 2,5 млн просмотров собрал клип певицы Efendi из Азербайджана.

Абсолютный рекорд по просмотрам на YouTube-канале "Евровидения" установило видео российской группы Little Big на песню Uno, ролик просмотрели 195 млн раз. С этой композицией коллектив должен был представлять РФ на конкурсе в 2020 году, однако мероприятие отменили в связи с пандемией коронавируса.

Манижа объяснила смысл своей песни Russian Woman. По словам певицы, песня посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.

29-летняя российско-таджикская певица Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!