Спецоперация позволила накрыть сеть наркоторговцев по всему Казахстану

Было изъято 100 тысяч готовых доз. Еще полтора миллиона "порций" ОПГ намеревалась наварить из запасенных компонентов.

В четырех регионах Казахстана задержали членов крупного преступного синдиката. Преступники варили мефедрон и распространяли по Казахстану, сообщает zakon.kz.

Свою деятельность они вели на территории Карагандинской и Павлодарской областях, в городах Нур-Султан и Алматы, передает Astana TV.

В ходе масштабной спецоперации было изъято 100 тысяч готовых доз. Еще полтора миллиона "порций" ОПГ намеревалась наварить из запасенных компонентов. На них наркодилеры намеревались заработать 24 миллиарда тенге.

По словам заместителя начальника ДП Карагандинской области Абиля Абильдина, в данный момент назначены соответствующие экспертизы и проводится расследование.

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