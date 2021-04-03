Жительница Актау разводит индеек в квартире и не пускает полицейских

В распространившейся по подъезду вони невозможно жить. Жильцы собрали подписи соседей и собираются отправить их в акимат, СЭС, прокуратуру.

Жители одного из многоквартирных домов в Актау возмущены действиями соседки. Женщина разводит в своей квартире индеек, сообщает zakon.kz.

В департаменте полиции региона рассказали, что женщина не пускает стражей порядка на порог, передает инАктау.

Видео появилось в Instagram-паблике pust_govoryat_aktau_

Соседка у себя в квартире развела индюшат. Фекалии воняют на весь подъезд и в квартирах жителей. Тараканы и мыши завелись из-за нее. Никому дверь не открывает, даже участковому. В этой отвратительной вони невозможно жить, ведь распространилось это все по квартирам соседей! Это продолжается несколько месяцев. Про антисанитарию я вообще молчу! Помогите нам! Это ужас какой-то! пишут жильцы

Жильцы собрали подписи соседей и собираются отправить их в акимат, СЭС, прокуратуру.

В департаменте полиции прокомментировали ситуацию.

Поступило устное обращение от жителя этого дома. Показал фото, видео. Участковые пытались попасть в квартиру к женщине, но она не открывает дверь. Мы направили письма в департамент контроля и качества товаров и услуг и в акимат города. пресс-служба ДП Мангистауской области

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