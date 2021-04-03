Очередная вечеринка в США закончилась стрельбой – трое погибших

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Мотив стрелявшего пока не установлен. Задержать убийцу по горячим следам тоже не удалось.
Злоумышленник ранил семь человек во время вечеринки в городе Уилмингтон, расположенном в штате Северная Каролина на востоке США, сообщает zakon.kz.
Позже трое пострадавших скончались от полученных ранений, передает местное подразделение телекомпании NBC.
Стрельба произошла в ночь на субботу по местному времени.
В доме проходила вечеринка. По меньшей мере в семерых находившихся там стреляли, трое скончались. глава полиции города Донни Уильямс
По его словам, мотив стрелявшего пока не установлен. Задержать убийцу по горячим следам тоже не удалось.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!