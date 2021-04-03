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Очередная вечеринка в США закончилась стрельбой – трое погибших

Фото: portcitydaily.com 3 апреля 2021, 18:35

Мотив стрелявшего пока не установлен. Задержать убийцу по горячим следам тоже не удалось.

Злоумышленник ранил семь человек во время вечеринки в городе Уилмингтон, расположенном в штате Северная Каролина на востоке США, сообщает zakon.kz.

Позже трое пострадавших скончались от полученных ранений, передает местное подразделение телекомпании NBC.

Стрельба произошла в ночь на субботу по местному времени.

В доме проходила вечеринка. По меньшей мере в семерых находившихся там стреляли, трое скончались. глава полиции города Донни Уильямс

По его словам, мотив стрелявшего пока не установлен. Задержать убийцу по горячим следам тоже не удалось.

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