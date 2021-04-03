Министр обороны проверил ход учений сил специальных операций

К проверке привлечены подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил.

Министр обороны проверил ход комплексной проверки компонентов Сил специальных операций "Алтын жебе", сообщает zakon.kz.

В Актауском гарнизоне руководитель оборонного ведомства посетил учебные полигоны, где проходит второй этап проверки компонентов Сил специальных операций.

К проверке привлечены подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил.

Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев ознакомился с ходом выполнения упражнений армейской тактической стрельбы, которая внедрена в 2020 году и является важнейшим направлением боевой учебы войск.

Кроме того, в проверке задействованы подразделения боевых пловцов, которые выполняют десантирование на воду и противодиверсионные мероприятия на кораблях. Задачи по переброске и десантированию личного состава выполняет армейская авиация Военно-воздушных сил.

Следует отметить, что с недавнего времени в войсках отрабатываются способы десантирования с вертолетов с легкой техникой, а также специальные упражнения по повышению психологической устойчивости в экстремальных условиях обстановки.

Министр обороны проверил организацию хранения оружия и боеприпасов на складах воинских частей гарнизона.

Особое внимание руководителем оборонного ведомства обращено на состояние противопожарной и противодиверсионной безопасности, исправность технических средств охраны, а также организацию караульной службы на объектах хранения.

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