Министр обороны проверил ход учений сил специальных операций

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К проверке привлечены подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил.
Министр обороны проверил ход комплексной проверки компонентов Сил специальных операций "Алтын жебе", сообщает zakon.kz.
В Актауском гарнизоне руководитель оборонного ведомства посетил учебные полигоны, где проходит второй этап проверки компонентов Сил специальных операций.
К проверке привлечены подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил.
Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев ознакомился с ходом выполнения упражнений армейской тактической стрельбы, которая внедрена в 2020 году и является важнейшим направлением боевой учебы войск.
Кроме того, в проверке задействованы подразделения боевых пловцов, которые выполняют десантирование на воду и противодиверсионные мероприятия на кораблях. Задачи по переброске и десантированию личного состава выполняет армейская авиация Военно-воздушных сил.
Следует отметить, что с недавнего времени в войсках отрабатываются способы десантирования с вертолетов с легкой техникой, а также специальные упражнения по повышению психологической устойчивости в экстремальных условиях обстановки.
Министр обороны проверил организацию хранения оружия и боеприпасов на складах воинских частей гарнизона.
Особое внимание руководителем оборонного ведомства обращено на состояние противопожарной и противодиверсионной безопасности, исправность технических средств охраны, а также организацию караульной службы на объектах хранения.
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