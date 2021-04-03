Свыше 170 млн тенге заплатят нарушители карантина в Алматы

В Алматы в усиленном режиме продолжают работу 40 мониторинговых груп.

Свыше 250 человек вывели из заведений Алматы мониторинговые группы за ночь, сообщает zakon.kz.

Ночные посетители заведений "Гоголь" и "Синий FunToMass" были оштрафованы.

За нарушение карантинных мер субъекты бизнеса и физлица оштрафованы на общую сумму свыше 170 млн тенге

В Алматы в усиленном режиме продолжают работу 40 мониторинговых групп по выявлению нарушений карантинных мер, в состав которых входят сотрудники акимата района, местной полицейской службы, а также представители палаты предпринимателей "Атамекен".

Напомним, в городе действуют усиленные ограничительные меры. Запрещены массовые мероприятия, а также работа ряда субъектов предпринимательства, в особенности развлекательных заведений.

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