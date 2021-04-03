Почему мы повсюду видим лица

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Вы когда-нибудь видели лицо в утренней чашке кофе, кролика или собаку в облаках или зловещую рожицу на луне? Нет, это не мы с ума сошли, это вполне реальная и очень забавная вещь.
Причем у этой способности есть и научное название — парейдолия, психологическое явление, при котором человек способен видеть лица в обыкновенных предметах. Парейдолия — разновидность зрительных иллюзий, которую человек создает на основе деталей реального объекта. Подборку забавных фотографий подготовил zakon.kz.
Кажется, собака тоже это видит.
"Мои тапочки явно что-то замышляют".
Богиня цитрусовых.
Голова голубя в… фекалиях того самого голубя.
"Кажется, в моем мартини кто-то умер".
Чемодан расстроен, что его не берут с собой.
Автомобиль что-то подозревает.
Какой грубиян!
"Переверните меня!"
Снег очень рад лежать на кресле.
Слон из огня и дыма.
"Достаточно!"
Привидение на сковородке.
Чаще обнимайте деревья.
"Ммм, какая вкусная цепь!"
Открыл бекон, а там пингвины. Вот как теперь ужинать?
Обнаженный йогурт.
Источник: BigPicture
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!