Онколог назвал признаки предракового состояния

Однако на начальных стадиях предшествующие раку заболевания можно полностью излечить.

Онколог и хирург Иван Карасев в соцсети перечислил симптомы, которые указывают на предраковое состояние органов желудочно-кишечного тракта, сообщает zakon.kz.

В своем блоге он отметил, что колоректальный рак и рак желудка начали встречаться все чаще, а по своей смертности стоят на первых позициях "рейтинга".

Однако на начальных стадиях эти заболевания можно полностью излечить. Для своевременной диагностики специалист посоветовал обратить внимание на такие признаки, как изменение стула, потеря веса, частые боли и вздутие живота, изжога, отрыжка, нетипичные выделения — вплоть до следов крови.

Ведь все эти неприятные моменты могут быть предраковыми состояниями. В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями органов ЖКТ. Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва желудка. Иван Карасев

Также медик добавил, что к скрытым факторам риска развития опухолей ЖКТ относятся курение, употребление алкоголя, нарушение режима питания и наличие бактерий, вызывающих развитие воспалительного процесса.

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