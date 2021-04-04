Фируза Шарипова выиграла 13-й бой в профи

Изначально ее соперницей должна была стать Софья Очигава. Но всего за два дня до боя россиянка по неизвестным причинам от проведения поединка отказалось.

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одолела россиянку Юлию Чернобородову, сообщает zakon.kz.

Поединок в первом полусреднем весе закончился победой Шариповой техническим нокаутом в четвертом раунде, передает Sports.kz.

Бой проходил в Казани.

Изначально ее соперницей должна была стать другая россиянка - Софья Очигава, с которой Фируза ранее потерпела единственное поражение в карьере. На кону должны были стоять титулы чемпионки мира по версии IBA и WBC Silver в легком весе, принадлежащие россиянке. А победительница стала бы обязательной претенденткой на встречу с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор. Но всего за два дня до боя Очигава по неизвестным причинам от проведения поединка отказалось.

Таким образом, Фируза Шарипова одержала тринадцатую победу в своей профессиональной карьере, а Юлия Чернобородова потерпела второе поражение на профи-ринге. Добавим, что для Шариповой это был второй бой с Чернобородовой: первый состоялся в марте 2017 года и завершился победой казахстанки единогласным решением судей. Что касается ее соперницы, то, кроме двух этих боев, она на ринг не выходила.

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