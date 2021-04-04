Данные более полумиллиарда пользователей Facebook утекли в Сеть

Эксперты считают, что этот слив может привести к всплеску попыток взлома и атак с использованием методов социальной инженерии.

В Сеть утекли личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран, сообщает zakon.kz.

Как пишет Business Insider, эти данные были размещены в Интернете на хакерском форуме. Украдены номера телефонов, полные имена, местонахождение, адрес электронной почты и сведения о биографии.

Эксперты считают, что этот слив может привести к всплеску попыток взлома и атак с использованием методов социальной инженерии. В соцсети не прокомментировали произошедшее.

Слив данных пользователей Facebook обнаружили эксперты компании Hudson Rock, специализирующейся на кибербезопасности. Речь идет о данных пользователей из 106 стран. Около 32 миллионов данных относятся к аккаунтам из США, еще 11 миллионов принадлежат гражданам Великобритании, шесть миллионов — Индии.

Ранее в марте данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-сервисов утекли в сеть, объявление о продаже появилось на теневых форумах. Речь идет о приложениях GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN для операционной системы Android, популярных во всем мире. В базе данных содержатся адреса электронной почты, пароли и логины юзеров, в том числе и российских, а также данные об их мобильных устройствах и платежах.

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