В Украине начали подготовку к встрече Зеленского и Байдена

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Байден и Зеленский ранее провели первый телефонный разговор, при котором американский лидер пообещал продолжать оказывать содействие Украине.
Украинские дипломаты и офис президента начали готовиться к встрече главы государства Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН,
Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.
И я активно, и министерство, и офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, и так же над приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину, — сказала Маркарова.
По ее словам, возможность личной встречи глав государств осложняется из-за пандемии коронавируса.
Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что американский лидер Джо Байден «ждет возможности» посетить Украину.
Байден и Зеленский ранее провели первый телефонный разговор. Американский лидер пообещал собеседнику продолжать оказывать содействие Украине.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!